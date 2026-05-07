Isola Farnese, Stefano Peschiaroli (Forza Italia): "Bene Rocca su stato di calamità"

07 maggio 2026 a

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"Bene che il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, abbia firmato la dichiarazione dello stato di calamità: un atto importante e atteso che consente ora di attivare tutte le misure previste per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi di gennaio e febbraio, tra questi anche la frana che ha isolato il Borgo di Isola Farnese nel Municipio XV di Roma. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente Rocca per l'attenzione dimostrata verso i territori colpiti. È fondamentale che, tra gli interventi conseguenti, sia prevista attraverso la Presidenza del Consiglio anche l'adozione di urgenti e straordinari provvedimenti per la riparazione dei danni e il ritorno alle normali condizioni di vita. Misure di cui ha necessità anche il Borgo di Isola Farnese". Lo dichiara in una nota Stefano Peschiaroli, capogruppo di Forza Italia nel Municipio XV a Roma.