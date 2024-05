Forza Italia, assalto al gazebo a Roma: il blitz dei fasciosinistri dei centri sociali

11 maggio 2024 a

a

a

Un nuovo increscioso episodio di violenza ai danni del centrodestra. A denunciarlo è Forza Italia, che sui propri profili social racconta quanto accaduto nella Capitale: «Solidarietà ai nostri militanti che questa mattina sono stati aggrediti durante un volantinaggio a Roma, zona San Paolo. Alcuni esponenti dei centri sociali hanno assaltato il nostro gazebo. Violenti e anti democratici, la sinistra che non è in grado di avere un libero confronto».

"Politicamente corretti e moralmente corrotti", Feltri travolge i fasciosinistri

Sull’episodio è arrivato anche il commento di Luisa Regimenti, segretario di Forza Italia Roma: «Fortunatamente le forze dell’ordine sono prontamente giunte sul posto, hanno identificato i protagonisti dell’episodio e raccolto la denuncia. Forza Italia Roma non si farà intimidire e continuerà il suo impegno sul territorio con ancora maggiore forza e determinazione. Qualcuno, purtroppo, fa ancora fatica ad accettare il gioco democratico e a confrontarsi civilmente con chi la pensa diversamente. Agli insulti, alle minacce e alle provocazioni noi rispondiamo con il sorriso e con l’entusiasmo dei nostri militanti». «Questa è la sinistra che non accetta il confronto democratico, che vuole mettere a tacere chi la pensa in maniera diversa», la reazione di Stefano Peschiaroli, consigliere e coordinatore di Forza Italia del XV Municipio a Roma. Il tutto nel più totale silenzio della sinistra.