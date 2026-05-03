Trump rilancia su Truth l'intervista di Salvini che difende i valori dell'Occidente

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Angela Bruni 03 maggio 2026 a

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato sul social network Truth l'intervista del vicepremier Matteo Salvini a Breitbart. Il vice primo ministro italiano nell'intervento afferma che il "coraggio" di Trump per le "fondamenta culturali" è fondamentale per la sopravvivenza dell'Occidente. A fine febbraio, Salvini ha rilasciato un'intervista esclusiva a Breitbart News, un lungo colloquio sulla politica e sulle proprie opinioni riguardo a Trump e alle principali domande che interessano l'Europa, gli Stati Uniti e il mondo. "Salvini - si legge su Breitbart - ha parlato in italiano con Breitbart News e le citazioni contenute nell'intervista sono state tradotte da uno dei suoi principali consiglieri". Breitbart News fa poi un paragone tra il movimento di Salvini, la Lega, e quello di Traum, il Maga, "che hanno entrambi leader nei rispettivi paesi". "Innanzitutto, per i nostri amici americani, questa è una delle mie prime interviste dopo l'assoluzione al termine di un processo durato cinque anni e relativo a una questione di immigrazione. Quindi, abbiamo una certa esperienza", ha dichiarato Salvini a Breitbart News.

L’intervista è stata rilasciata da Salvini durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Trump, a giudicare dal post, apprezza gli elogi espressi dal leader della Lega. "Ringrazio il presidente Trump per il coraggio e per le basi culturali che sta dando a un progetto economico e politico, perché è fondamentale dare una base culturale, di valori e ideali e ideale, altrimenti tutto passa", aveva detto il ministro dei Trasporti. E aveva aggiunto: "Mi sembra che questa sia la differenza tra il primo e il secondo mandato del presidente Trump: ora c'è molta più attenzione, anche con figure come Vance, a un contesto culturale profondo e non solo a questioni economiche superficiali. È quello che anche noi stiamo cercando di fare, con difficoltà".

Salvini ha poi sottolineato: "Siamo stati gli unici a sostenere apertamente il presidente Trump, sia nel primo che nel secondo mandato. È stata una bella conversazione", aveva spiegato riferendosi all’incontro con Vance, volato in Italia durante i giochi invernali. "Spero che la prossima si svolga negli Stati Uniti. Spero di poter venire presto in America. Stiamo lavorando a una missione negli Stati Uniti su opere pubbliche, infrastrutture e ferrovie, e spero di poterla realizzare entro l'anno".