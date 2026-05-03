Rubio a Roma, il viaggio del disgelo: incontrerà anche Papa Leone

Luigi Frasca 03 maggio 2026 a

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Un segnale positivo dopo le recenti tensioni. Giovedì e venerdì prossimi il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, sarà a Roma per un tour di incontri tra Santa Sede e governo. Lo scrive il Corriere della Sera che parla del tentativo di 'disgelo' delle relazioni bilaterali. Per Rubio è la terza visita in Italia, dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all'inaugurazione delle olimpiadi invernali, con J.D. Vance, a febbraio.

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L'agenda romana di Rubio non è ancora chiusa. Prevede al momento tre incontri. Per prima cosa vedrà il Segretario di stato della Santa Sede Pietro Parolin. Il giorno dopo Rubio sarà dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e con lui lo stesso giorno vedrà a pranzo il ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il Segretario americano e la premier Giorgia Meloni: "La voglio incontrare", ha fatto sapere.

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Sciolto un altro punto interrogativo, quello di un'udienza di Papa Leone XIV. Giovedì 7 maggio il Pontefice riceverà in Vaticano il Segretario di Stato Usa che, come detto, incontrerà anche il Segretario di Stato vaticano Parolin.