Sondaggi, Ghisleri toglie il sorriso alla sinistra: su il centrodestra. E il Pd...

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Gianni Di Capua 16 aprile 2026 a

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Un nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani è stato presentato nel corso del programma Realpolitik in onda su Rete 4 mercoledì 15 aprile, a cura della sondaggista Alessandra Ghisleri. Cosa dicono i dati elaborati da Only Numbers per il programma di Tommaso Labate? La rilevazione fotografa gli orientamenti di voto in caso di elezioni, confermando la leadership di Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 28,5%, in crescita di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Segue il Partito Democratico di Elly Schlein, al 22,3%, con una flessione dello 0,2%. Insomma, nei giorni dello scontro tra la premier e Donald Trump un risultato che la sinistra probabilmente non si aspettava...

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Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si colloca al 12,0%, in aumento dello 0,4%, mentre Forza Italia raggiunge l’8,7% (+0,2%). La Lega si posiziona all’8,1%, con un incremento dello 0,3%, e l’Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5% (+0,3%).

Tra le forze minori, Futuro Nazionale guidato da Roberto Vannacci è rilevato al 3,5% (+0,1%), Azione al 3,3% (+0,1%) e Italia Viva al 2,8% (+0,5%). +Europa si attesta all’1,6% (-0,1%), mentre Noi Moderati è allo 0,7% (-0,1%). La voce “Altri” raccoglie il 2,0% (-0,4%).

Insomma, i tre partiti principali della maggioranza di centrodestra crescono, mentre nell'opposizione è già iniziato lo scontro per la guida a guidare la coalizione nel 2027.