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Otto e mezzo, la profezia di Caracciolo: "Non faranno finire il mandato a Trump"

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Valerio Castro
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Negli Stati Uniti c'è chi pensa seriamente a staccare la spina a Donald Trump, ben prima della fine del mandato, addirittura prima di novembre. Lo dice Lucio Caracciolo ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Nel talk di La7 in onda mercoledì 15 aprile si parla del presidente Usa, degli scontri con Giorgia Meloni e Papa Leone, degli scenari di guerra. "Molti del suo stesso partito, dello stesso movimento MAGA, sostengono che lui sia incapace di svolgere il suo mandato e questo potrebbe evocare il venticinquesimo emendamento della Costituzione americana", afferma il direttore di Limes.

 

In altri termini anche nella parte politica di Trump "si comincia seriamente a discutere del fatto che questo presidente possa essere mandato a casa, forse anche prima delle elezioni di novembre, ma comunque prima della fine del suo mandato, perché rischia di fare un disastro". A rafforzare questa ipotesi, spiega il giornalista esperto di geopolitica, l'insofferenza crescente: "Gli americani hanno avuto gli ultimi due presidenti di cui il primo, purtroppo, è stato diagnosticato in ritardo e ha fatto perdere le elezioni a Kamala Harris, e questo signore che ha qualche malessere ben più grave ma che, a quanto pare, può restare in carica a tempo indeterminato, o meglio, fino alla fine del mandato. Ma io non credo, penso che qualcosa succederà" è la profezia di Caracciolo. Si realizzerà o resterà un auspicio degli antitrumpiani americani e non solo? 

 

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