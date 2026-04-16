Otto e mezzo, la profezia di Caracciolo: "Non faranno finire il mandato a Trump"

Valerio Castro 16 aprile 2026 a

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Negli Stati Uniti c'è chi pensa seriamente a staccare la spina a Donald Trump, ben prima della fine del mandato, addirittura prima di novembre. Lo dice Lucio Caracciolo ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Nel talk di La7 in onda mercoledì 15 aprile si parla del presidente Usa, degli scontri con Giorgia Meloni e Papa Leone, degli scenari di guerra. "Molti del suo stesso partito, dello stesso movimento MAGA, sostengono che lui sia incapace di svolgere il suo mandato e questo potrebbe evocare il venticinquesimo emendamento della Costituzione americana", afferma il direttore di Limes.

Il governo diffidi dell'applauso dei nemici

In altri termini anche nella parte politica di Trump "si comincia seriamente a discutere del fatto che questo presidente possa essere mandato a casa, forse anche prima delle elezioni di novembre, ma comunque prima della fine del suo mandato, perché rischia di fare un disastro". A rafforzare questa ipotesi, spiega il giornalista esperto di geopolitica, l'insofferenza crescente: "Gli americani hanno avuto gli ultimi due presidenti di cui il primo, purtroppo, è stato diagnosticato in ritardo e ha fatto perdere le elezioni a Kamala Harris, e questo signore che ha qualche malessere ben più grave ma che, a quanto pare, può restare in carica a tempo indeterminato, o meglio, fino alla fine del mandato. Ma io non credo, penso che qualcosa succederà" è la profezia di Caracciolo. Si realizzerà o resterà un auspicio degli antitrumpiani americani e non solo?