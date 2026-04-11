Nicole Minetti graziata da Mattarella per la salute di un familiare minorenne

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11 aprile 2026 a

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L'ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad anticipare la notizia, poi confermata dal Quirinale con una precisazione, era stata la trasmissione "Mi manda Raitre". "Mi Manda RaiTre ha scoperto che Nicole Minetti, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo "Ruby bis", é stata graziata dal Presidente della Repubblica, scrive su Facebook il conduttore della trasmissione, Federico Ruffo - Il provvedimento di grazia, giunto per motivi umanitari, è stato rilasciato nelle scorse settimane con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio e quello del Procuratore Capo della Corte d'Appello. L'anticipazione su Mi Manda RaiTre e sul Fatto Quotidiano, domenica l'intera inchiesta di Floriana Bulfon durante la puntata di Mi Manda RaiTre".

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"La concessione dell'atto di clemenza - in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d'appello in un ampio parere - si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati - ha precisato l'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica -. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti dettagli sulle condizioni di salute del minore".