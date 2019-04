Ruby, condanne confermate per Emilio Fede e Nicole Minetti

La Cassazione conferma la condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione per l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, accusato di favoreggiamento e tentata induzione della prostituzione insieme a Nicole Minetti, già consigliera regionale in Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per il solo favoreggiamento della prostituzione. «Stupefatto» si dice il legale di Nicole Minetti, Paolo Righi, che aggiunge: «Le sentenze vanno rispettate anche quando non condivise. Adesso per l’assistita, faremo domanda di affidamento in a prova ai servizi sociali, come consentito dalla legge». Il processo Ruby bis era nato dall’inchiesta sulle serate nella Villa di Arcore dell’ex premier Silvio Berlusconi e la Suprema Corte ha confermato la condanna arrivata in appello nel maggio scorso.