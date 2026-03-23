Referendum, i voti per appartenenza politica: l'analisi di Opinio sui partiti

23 marzo 2026 a

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SI profila una vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Un’analisi realizzata dal Consorzio Opinio Italia per lo Speciale TG1 evidenzia la distribuzione percentuale del voto segmentata per elettorato dei principali partiti politici italiani. Secondo l'analisi, tra gli elettori di Fratelli d’Italia prevale nettamente il voto favorevole: l’88,8% si esprime per il “Sì”, contro l’11,2% per il “No”. Analoga tendenza si registra tra i sostenitori di Lega, con l’85,9% di voti favorevoli e il 14,1% contrari, e tra quelli di Forza Italia – Noi Moderati – PPE, dove il “Sì” raggiunge l’82,1% contro il 17,9% del “No”.

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Sul fronte opposto, gli elettori di Partito Democratico esprimono una netta prevalenza per il “No”, pari al 90,4%, mentre il “Sì” si ferma al 9,6%. Anche tra i sostenitori del Movimento 5 Stelle il voto contrario è maggioritario, con l’87,0% contro il 13,0% favorevole. Percentuali simili si osservano per Alleanza Verdi Sinistra, dove il “No” raggiunge il 93,1% e il “Sì” il 6,9%. Per quanto riguarda gli elettori di altri partiti, il “Sì” si attesta al 37,0%, mentre il “No” raggiunge il 63,0%. Tra i non votanti alle elezioni europee del 2024, il consenso per il “Sì” è pari al 42,3%, mentre il “No” si colloca al 57,7%. I dati si riferiscono ai votanti in Italia e includono esclusivamente i partiti che hanno superato il 5% alle elezioni europee del 2024. L’indagine è soggetta a margine di errore statistico.