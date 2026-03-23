Referendum, ecco gli exit poll. Chi è davanti fra Sì e No

23 marzo 2026 a

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Ecco gli exit poll del voto sul Referendum della giustizia, a fronte di 56.875 seggi scrutinati su 61.533 l'affluenza parziale è del 58,85%. Per Rai e Swg-La7, il Sì al 49% (47-51) e No al 51% (49-53). Anche l'instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53%, mentre il SÌ si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. Un testa a testa, dunque, il cui esito dipenderà da una ristretta soglia di voti.

Per il secondo istant poll realizzato da Swg per La7, con un copertura del 87 per cento del campione, al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No si assesterebbe fra il 50 e il 54 per cento e il Si' fra il 46 ed il 50 per cento.

"Noi non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori" ha commentato Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato a Quarta Repubblica, commentando i dati del referendum.

Intanto è iniziato lo spoglio dei voti reali. Con questi instant ed exit poll molti osservatori prospettano un testa a testa tra gli schieramenti. Ecco la diretta de Il Tempo con tutti i risultati e le notizie in tempo reale.