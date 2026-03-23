Referendum, Bachelet la spara grossa: "Vittoria come quella partigiana"
Continua incessante il tentativo della Sinistra di trasformare il Referendum in una lotta per la democrazia. Nonostante l'affluenza record che invece segna una grande espressione liberale del paese. A fronte degli ultimi dati sui voti, che su 41.068 sezioni scrutinate a fronte delle 61.533 segna il Sì 45,69% e il No 54,31%, il presidente del "Comitato Società Civile per il No" Giovanni Bachelet si è detto "contento per la vittoria" paragonandola a "quella partigiana".
Un parallelismo che sminuisce l'importanza storica della lotta di liberazione dell'Italia dal nazifascismo e che rappresenta al meglio l'opposizione ideologica fuori dal merito della riforma che ha accompagnato finora la campagna del Referendum.