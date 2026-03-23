Referendum, la sinistra pensa di aver vinto le elezioni. Schlein: "Tutti a piazza del Popolo!"

23 marzo 2026 a

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Da Maurizio Landini a Elly Schlein, dalla premiata ditta Bonelli-Fratoianni a Giuseppe Conte, tutta la sinistra festeggia il successo del No al Referendum come se la coalizione avesse vinto le elezioni politiche! Senza contare che chi ha votato contro la riforma della giustizia non necessariamente è un elettore di Pd, 5Stelle o Avs, ma tant'è.

Tg1, Capezzone: "Referendum? Occasione persa. Assedio mediatico contro Governo"

Il primo a vedere una prossima vittoria alle politiche è Nicola Fratoianni: ''Ora è il momento di non disperdere l'occasione di questo voto. Prendiamo un impegno solenne: quando vinceremo noi, la Costituzione non la cambieremo ma la attueremo. Oggi è la partenza, sbagliare ora sarebbe imperdonabile''. La segretaria Pd Schlein è arrivata dopo l'inizio della festa dei comitati per il No. La leader dem ha abbracciato il segretario Cgil Landini e i leader di Avs Fratoianni e Angelo Bonelli. I quattro sono stati raggiunti Giuseppe Conte. Schlein galvanizzata: "Ora partiremo insieme in corteo verso piazza del Popolo", annuncia dopo aver arringato la folla: "Vinceremo le elezioni"...