Vannacci, maretta in studio. Corona fulmina Berlinguer: "L'avete creato voi"

Foto: X È sempre Cartabianca

Luigi Frasca 04 febbraio 2026 a

a

a

Nel corso dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete 4, Mauro Corona è intervenuto sul caso politico del momento: l’addio di Roberto Vannacci alla Lega e l’annuncio della sua nuova formazione politica, Futuro Nazionale. Lo scrittore e alpinista, ospite fisso del programma condotto da Bianca Berlinguer, non ha usato mezzi termini nel prevedere il futuro del generale e nel commentare il ruolo dei media nella sua ascesa.

“Preoccupato da Vannacci”. Il timore di Santoro e quel paragone choc con Hitler: riferimento dei nazisti

Corona ha iniziato formulando quella che ha definito una “profezia” sul potenziale elettorale del progetto politico di Vannacci: “Fondando questo partito – che non è un partito fascista, però l'ha fondato uno che di sinistra non è – raccoglierà talmente tanti voti… Perché tutti quelli che gravitano attorno a una destra, estrema o meno estrema, sotterranea o silenziosa, andranno con Vannacci. Vedrete che messe di voti raccoglierà”, argomenta l'ospite fisso di "Bianchina" Berlinguer. Interpellato dalla conduttrice su quale bacino elettorale andrebbe a prendere voti il generale, tra Lega e Fratelli d’Italia, Corona ha risposto senza esitazioni: “A entrambi, ma secondo me più alla Lega".

Malan: «Fermo preventivo? Utilizziamo gli strumenti applicati negli stadi contro il terrorismo urbano»

Ma la riflessione più dura è arrivata subito dopo. Corona ha attribuito ai media e alla stessa Berlinguer un ruolo determinante nella crescita pubblica del generale autore del best seller Il mondo al contrario: “Vannacci ha fatto una mossa, ma che vi piaccia o no, Vannacci l’avete creato voi. Voi con i mesi di informazione, facendo un pandemonio con il libro Il mondo al contrario. Un pandemonio”.