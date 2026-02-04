L'Aria che Tira, Ceccardi disintegra Vannacci: “Non è un uomo d'onore, non si dimetterà”

Foto: La7

Si discute dello strappo tra la Lega e il generale Roberto Vannacci a L'Aria che Tira. David Parenzo, conduttore del programma di La7, nel corso della puntata del 4 febbraio interroga l’eurodeputata del Carroccio, Susanna Ceccardi sull’addio del generale al partito, chiedendo se rappresenti un problema o addirittura una “liberazione, come un 25 aprile”. Ceccardi respinge l’idea di un clima di panico nella destra e rivendica la solidità della Lega: “Conoscendolo meglio, anche a Bruxelles, ha dimostrato di non saper sostenere assolutamente il ruolo, si è montato la testa politicamente, ha dimostrato che le parole lealtà, onore, rispetto dei militanti, di chi lo ha candidato, di chi ci ha creduto, non contassero assolutamente niente. Ha usato la politica, ha usato la Lega come un taxi per fare il suo partito. Faccia un po' quello che crede”.

“Secondo lei si dovrebbe dimettere da europarlamentare?”, la domanda di Parenzo alla Ceccardi, che non esita nella risposta: “Certo che si dovrebbe dimettere. Ma lo farà secondo lei? Lui ha ottenuto quel seggio grazie alla Lega, io non credo che lo faccia perché non è un uomo d’onore”.