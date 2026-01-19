Leggi il settimanale
Groenlandia, Guido Crosetto boccia i dazi Ue: "Peggiori delle minacce Usa"

Foto: Ansa
Mettere in campo controdazi europei agli Stati Uniti per una cifra che sarebbe di circa 93 miliardi di euro, "è il modo peggiore per rispondere. Innescare una gara a chi fa più male all'altro, tra alleati, non può che portare a disastri. Lo ripeto, servono calma, razionalità, pazienza". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo a un post del senatore leghista Claudio Borghi che commenta la notizia bollandola come "La nave dei folli...". "Concordo", scrive Crosetto in testa alla sua risposta.

 

 

 

 

Ma cosa aveva detto Borghi? "La nave dei folli...". Aveva scritto su X il senatore della Lega Claudio Borghi, commentando la notizia riportata dal Financial Times secondo cui l'Ue sarebbe pronta a rispondere ai dazi annunciati da Trump verso quei Paesi che hanno inviato propri militari in Groenlandia con dazi per 93 miliardi.

 

