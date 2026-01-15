Ucraina, Crosetto: "Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io orgoglioso"

Foto: Ansa

Redazione 15 gennaio 2026

"Un'arma è una cosa negativa quando si usa contro qualcuno, ma quando un'arma impedisce a un'altra arma di cadere su un ospedale, su una centrale elettrica o su un palazzo, è una cosa diversa. Lo spirito con cui l'Italia ha aiutato l'Ucraina finora è stato quello di impedire che chi vuole distruggere la popolazione ucraina e di piegarla potesse farlo. Di questo qualcuno di voi si vergognerà, io mi sento orgoglioso". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nelle sue comunicazioni in aula alla Camera.