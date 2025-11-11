Torre dei Conti, Gasparri alla Procura: "Con un sindaco di centrodestra sarebbe già intervenuta"

Foto: Ansa

11 novembre 2025 a

a

a

"Recentemente la Città Eterna ha vissuto un altro evento negativo. Ho visto, per caso, il video del sindaco di Roma girato qualche tempo fa davanti alla Torre dei Conti. Penso che ci dovremmo occupare anche di questo, perché se fosse successo a un sindaco di centrodestra la dormiente Procura della Repubblica di Roma sarebbe già intervenuta. Vorrà dire che porteremo un caffè al procuratore di Roma". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo alla conferenza stampa 'Emergenza cimiteri'.

Gasparri (FI) all'attacco: "Duecentomila atti spariti dagli archivi della Procura Antimafia"

"Sulla Torre dei Conti si vedono evidenti segni di ulteriori lesioni, anche conseguenti all'evento che c'è stato. Una costruzione di quel tipo, dopo tutti questi secoli, si tiene in piedi finché c'è una coesione dei vari elementi che la compongono. Se si riesce, in poche ore, a definire lo stato attuale della struttura, intervenendo con la massima urgenza alla messa in sicurezza, bene. Altrimenti l'alternativa è di fare una demolizione programmata". L'ha detto all'Adnkronos Umberto Croppi, ex assessore alla Cultura di Roma e presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, commentando il post pubblicato sul suo profilo in cui parlava di una "demolizione urgente" della Torre dei Conti a seguito dei due cedimenti parziali di qualche giorno fa.