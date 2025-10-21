L'Aria che Tira, scintille tra Boccia e Sardone: "Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi", "Mi dica chi!"

Foto: La7

Tommaso Manni 21 ottobre 2025 a

a

a

"Ho rifiutato l'offerta di candidarmi di quasi tutti i partiti, tutti meno uno... Fratelli d'Italia. Tutti me lo hanno chiesto, ho le prove alla mano. Anche la Lega mi ha chiesto di candidarmi". A svelarlo è stata Maria Rosaria Boccia, candidata alla Regione Campania con 'Dimensione Bandecchi', durante la puntata del 21 ottobre de L'Aria che Tira su La7.

Video su questo argomento La Boccia si candida con Bandecchi: “Ci siamo sposati politicamente”. Il patto a Napoli | GUARDA Tommaso Manni

“Anche la Lega le ha chiesto di candidarsi?”, la sollecitazione di David Parenzo, conduttore del programma, nei confronti della Boccia. “Sì, anche la Lega”, la risposta. Interviene in collegamento Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega ed europarlamentare dal 2019: “A me non risulta”. Boccia prosegue: “Poi alla fine ognuno può dire quello che vuole. Io penso che ho dimostrato che ho sempre parlato con delle prove alla mano. Però quello che...”. Sardone la incalza e la interrompe: “Chi? Chi? Chi della Lega?”. La candidata in Campania resta sul vago: “E glielo ho detto, ho avuto degli incontri privati, ma a prescindere...”. Sardone è un fiume in piena: “Chi della Lega? Si può dire il nome?”. “No”, chiosa la Boccia. “Vabbè, dice che ha avuto contatti con tutti in Italia”, rimarca Parenzo. Sardone conclude il duello televisivo con una provocazione: “Volevo il nome, volevo il nome. Perché sennò vi dico che anche a me hanno chiesto più volte di fare e di ricoprire grandissimi incarichi. Ero lì lì che me la giocavo con Donald Trump. Poi, però… Ero là là proprio. All'ultimo, all'ultimo hanno deciso...”.