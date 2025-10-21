Caso Sarkozy, l'attacco di Stefano Bandecchi: "L'Europa si sta suicidando"

Foto: LaPresse

Tommaso Manni 21 ottobre 2025

Il caso di Nicolas Sarkozy in carcere provoca reazioni anche da parte della politica italiana. A parlare è Stefano Bandecchi che punta il dito contro la deriva presa dall'occidente e della politica europea.

"Scandalo giudiziario". Sarkozy in carcere. Carla Bruni lo accompagna

"Quella di Sarkozy è una pagina buia della politica francese - ha detto Stefano Bandecchi - La magra consolazione sta nel fatto che l’Italia non è l’unica nazione ad avere una magistratura discutibilissima. L’Europa si sta suicidando agli occhi del resto del mondo, siamo oramai un popolo in estinzione. Quando eravamo conquistatori del mondo certe cose non succedevano perché usavamo l’intelligenza".