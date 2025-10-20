Sondaggio Mentana, FdI sempre più su. Conte perde terreno su Schlein

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 20 ottobre 2025 a

a

a

Nel consueto sondaggio del lunedì curato da SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana, in onda lunedì 20 ottobre, si registrano lievi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani, con Fratelli d’Italia e Partito Democratico in leggero rialzo.

Centrodestra: FdI guida, Lega e Forza Italia stabili

Il partito di Giorgia Meloni consolida la propria leadership e sale al 31,0%, con un incremento di 0,2 punti rispetto alla settimana precedente. La Lega di Matteo Salvini scende invece all’8,5% (-0,2), mentre Forza Italia di Antonio Tajani guadagna un decimale e si attesta al 7,9%. Nel complesso, il centrodestra mantiene un ampio vantaggio, con una somma superiore al 47%, rafforzata anche dal piccolo aumento di Noi Moderati, ora all’1,0% (+0,1).

"Costruire un welfare per il lavoro". Il piano della ministra Calderone

Opposizioni: il Pd cresce, M5S arretra

Il Partito Democratico prosegue nel suo trend positivo, raggiungendo il 22,1% (+0,3) e riducendo lievemente la distanza da Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle, invece, registra un nuovo calo, scendendo al 13,2% (-0,2). Stesso destino per Alleanza Verdi e Sinistra, che perde due decimali e si ferma al 6,6%. Nel campo del centro riformista, Azione di Carlo Calenda cala al 2,9% (-0,2), mentre Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2,3% (-0,1). Perde leggermente terreno anche +Europa, ora all’1,8% (-0,1). Nel complesso, l’area centrista mostra una fase di stagnazione, mentre il segmento di “altre liste” cresce al 2,7% (+0,3).

"Se si lamentano il contributo aumenta". La minaccia di Salvini alle banche

Cala l’astensione

Un dato significativo riguarda la quota di chi non si esprime, che scende dal 33% al 31%, segnando un lieve aumento di partecipazione potenziale rispetto alla settimana precedente.