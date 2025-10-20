L'allarme di Gelmini: "Disagio giovanile emergenza nazionale"

20 ottobre 2025 a

Si è svolto a Palazzo Madama l’incontro “Giovani e oratori. La vita oltre i social”, promosso dalla senatrice di Noi Moderati Mariastella Gelmini, con la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del gruppo Maurizio Lupi, di Giusy Versace, don Riccardo Pincerato (CEI) e suor Anna Monia Alfieri. Un momento di confronto dedicato al ruolo educativo degli oratori come risposta concreta al crescente disagio giovanile.

«Il disagio giovanile, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella, è un’emergenza nazionale – ha dichiarato Gelmini –. La scuola da sola non può farcela: ha bisogno della famiglia, ma anche dello sport, delle parrocchie e degli oratori. Sono realtà fondamentali per affiancare i ragazzi nella crescita e nella socialità, offrendo relazioni autentiche, non virtuali». Per valorizzare la funzione formativa e sociale degli oratori, Gelmini ha ricordato due iniziative di Noi Moderati: una proposta di legge per sostenere gli oltre 8mila oratori italiani e un emendamento alla prossima legge di bilancio per rendere strutturale il fondo da 1,5 milioni di euro (2025-2027) già previsto nella scorsa manovra.

Il ministro Andrea Abodi ha sottolineato infine il valore educativo dello sport negli oratori: «L’articolo 33 della Costituzione riconosce il valore sociale dell’attività sportiva, e l’oratorio ne è una consacrazione. Dobbiamo restituire a questi spazi la loro centralità educativa, perché tornino ad essere antenne di valori e opportunità per i giovani». Maurizio Lupi, intervenuto in videocollegamento, ha rilanciato l’impegno di Noi Moderati sul tema: «Gli oratori sono indispensabili contro il disagio giovanile. Vogliamo aumentare i fondi fino a 6 milioni di euro annui, perché rappresentano un presidio educativo e un luogo di integrazione tra generazioni».