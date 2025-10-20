Manovra, la minaccia di Salvini alle banche: "Se si lamentano il contributo aumenta"

Foto: LaPresse

Tommaso Manni 20 ottobre 2025

"Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6-7 perchè è una roba che non si può sentire. Tutti possono piangere tranne le banche italiane". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo al XVI Forum Nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio in corso a Milano. "Il fatto che le banche che stanno facendo utili da decine di miliardi possano dare un piccolo contributo di questi utili, che si stimano in 50 miliardi, a fine anno per aiutare il consumo interno, il reddito di famiglie e imprese mi sembra utile", ha aggiunto.

Salvini: "Sull'elettrico Bruxelles continua a sbagliare. Con Putin bisogna dialogare"

Poi il vicepremier ha anche affrontato la questione cedolare secca sugli affitti. "Leggevo qualche articolo che parlava, ad esempio, dell'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. Quello non mi sembra che sia un modo per aiutare il consumo interno, la domanda interna e soprattutto riconoscere l'iniziativa privata. Però il Parlamento ci sta apposta perché l'esame parlamentare può intervenire anche su qualcosa che sta emergendo adesso". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo al XVI Forum Nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio in corso a Milano.