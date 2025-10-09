Israele-Hamas, la gioia di Meloni: "Notizia straordinaria, grazie Trump"

Foto: LaPresse

Gabriele Laganà 09 ottobre 2025

a

a

L’annuncio fatto sui social dal presidente americano Donald Trump del raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas per attuare la prima fase del suo piano di pace in 20 punti porta nuovi semi di speranza per la rinascita della Striscia di Gaza, martoriata da 2 anni di guerra. La notizia che tutti aspettavano è arrivata dopo che i negoziatori di entrambe le parti avevano completato il terzo giorno di colloqui di pace indiretti in Egitto. Il 9 ottobre verrà, quindi, ricordato come il giorno della pace a Gaza.

Grande soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. In una nota il presidente del Consiglio ha dichiarato: "L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate".

La Meloni ha poi voluto ringraziare Trump, sulla cui figura ha sempre riposto grandi aspettative per la svolta che pone fine al conflitto. “Desidero ringraziare - ha aggiunto - il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori - Egitto, Qatar e Turchia - per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto".

Per la premier questo accordo e “il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscono un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta”.A tal fine il presidente del Consiglio esorta tutte le parti a “rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace". Nel documento la premier ha anche annunciato che l’Italia “continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori”. Non solo. Perché la Meloni ha garantito che il nostro Paese è pronto “a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza".