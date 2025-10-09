Gaza, nella Striscia sventola il Tricolore italiano. Tajani: "Riconoscenza verso il nostro Paese"

Foto: Twitter

Nella nottata, la prima fase di un accordo per una tregua a Gaza. Dopo qualche ora, il “sollievo” bipartisan della politica. Per Giorgia Meloni l’intesa tra Israele e Hamas è “una straordinaria notizia”. “L’Italia è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”, rimarca la premier, ringraziando per il lavoro svolto il presidente Usa, Donald Trump, e i mediatori. Meloni rivendica che “siamo orgogliosi del contributo costante e silenzioso dell’Italia”. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parla di “svolta storica”, mentre l’altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini, rilancia: “Trump merita il Nobel per la pace”.

Lo stesso Tajani è poi tornato sull’argomento Gaza nel corso della giornata. Tra le macerie dei palazzi bombardati della Striscia un bambino, portato in braccio da un ragazzo più grande di lui con dei pattini ai piedi, sventola la bandiera palestinese e quella italiana. E' questo quanto si vede in un video pubblicato sull'account X del ministro degli Esteri, che riporta una didascalia in inglese con il ringraziamento all'Italia e a tutte le Nazioni del mondo per la loro solidarietà e sostegno. "Il Tricolore sventola anche a Gaza. Segno di riconoscenza e gratitudine nei confronti di quello che ha fatto e farà l'Italia. Viva la pace!", ha commentato Tajani, riferendosi agli aiuti forniti finora dall'Italia ai palestinesi.