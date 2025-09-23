Scontri Milano, l'affondo di Piantedosi: "Organizzatori responsabili"

Foto: Mediaset

Pina Sereni 23 settembre 2025

Che dietro gli scontri durante la manifestazione di Milano per Gaza ci sia una regia complessiva "è da dimostrare, ma ci sono state sicuramente delle responsabilità in alcuni contesti, anche da parte degli organizzatori". Lo dice intervistato dal Tg5 il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "A Milano ad esempio - continua - ci sono cinquecento persone che si sono poi staccate dal corteo e hanno in qualche modo fatto quello che a cui abbiamo assistito tutti. Sono soggetti provenienti da ambienti ben individuati e credo che, come si è dimostrato a Roma, dove 50.000 persone hanno manifestato senza che avvenissero incidenti, gli organizzatori possono fare azioni di preventivo allontanamento isolamento di quelli che sono i fascinorosi e di violenti".

"Sgomberiamo anche CasaPound". La promessa di Piantedosi

Il ministro dell'Interno spiega ancora che nei giorni scorsi ha espresso preoccupazione e di "stare attenti a non alzare i toni su quelli che sono i temi in discussione che sono oggetto di queste manifestazioni perché come si è visto chi vive solo di contrapposizione antagonistica può fare quel salto di qualità per cercare di portare la violenza come elemento di discussione, di contrapposizione con il prossimo, quindi sicuramente è un tema che ricorre che dovrà essere attenzionato anche nei prossimi mesi". C'e' da temere un autunno caldo nei prossimi mesi? "Chi fa il ministro dell'Interno deve preoccuparsi sempre un po', quindi abbiamo già innalzato alcune misure di protezione non solo a personalità. ma anche attenzione particolare anche ai contesti che in qualche modo possono essere riguardati dal dibattito e quindi dall'innalzamento dei toni".