Sicurezza, Piantedosi rafforza le scorte: "Doveroso dopo l'inasprimento dei toni"

“A partire dai nostri leader, ho dato mandato di verifica e aggiornamento delle condizioni di sicurezza”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il suo intervento a “Spazio Sud”, la manifestazione in corso a Paestum, in provincia di Salerno, rispondendo alle domande dei cronisti sull’iniziativa di innalzare i livelli di protezione e sicurezza per alcuni esponenti politici del Governo. “Era doveroso farlo, anche a seguito degli ultimi episodi sullo scenario internazionale”, ha puntualizzato il ministro.

L’iniziativa di innalzare le scorte

L’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista di destra e fondatore di Turning Point Usa assassinato mentre teneva un discorso pubblico in un campus nello Utah, ha determinato “il culmine di un inasprimento dei toni per i quali io mi sento di aggiungermi al coro di quanti invitano ad abbassarli, alla moderazione, a provare a riprendere la ricerca di un modo più conciliante e democratico anche nell'asprezza del dibattito politico", ha puntualizzato Piantedosi. Il ministro ha ammonito “alcuni toni ed espressioni” circolate in queste ore e la “bruttissima figura di Kirk a testa in giù” con la scritta “-1”, condividendo le parole della premier Giorgia Meloni sulla "inaccettabilità di quella figura”.

La preoccupazione per Flotilla

C'è un po' di preoccupazione per le iniziative “anche meritevoli, come quella della Flotilla”, ha puntualizzato il ministro. Da qui la necessità di “fare una verifica e un aggiornamento sulla sicurezza”. Infine Piantendosi ha rivelato che “c'è stato anche qualche tono esagerato in sede parlamentare”, circostanza che lo ha indotto a intraprendere questa iniziativa. “Chi si occupa di sicurezza deve fare anche professione di immaginazione. - ha concluso - Spero che siano misure che rimangano inattuate".