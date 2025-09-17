Coffee Break, la promessa di Piantedosi: "Sgomberiamo anche CasaPound"

Foto: La7

“Vanno sgomberati tutti gli immobili occupati illegalmente, perché la proprietà privata deve essere tutelata”. L'ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ospite a Coffee Break, il programma di La7 condotto dal giornalista Andrea Pancani, intervenendo sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano. “Non c’è nessuna ragione di natura politica o ideologica che regga. - ha continuato il ministro - L’unico riguardo che si deve avere, quando si procede con le operazioni di sgombero, è nei confronti delle persone che versano in condizioni di vulnerabilità. Parlo di famiglie con minori, malati o soggetti fragili. E dunque è importante che gli sgomberi vengano effettuati con cautela e sensibilità per chi si trova in condizioni difficili”.

“Sarà sgomberata anche la sede di CasaPound”

Rispondendo alla domanda del giornalista sull’eventuale sgombero della sede di CasaPound, nel palazzo di via Napoleone III a Roma, Piantedosi ha precisato che “rientra nell’elenco degli immobili che devono essere sgomberati”. E ancora: “La legge prevede una graduazione di intervento, per evidenti ragioni, quindi i tempi si stanno valutando. Non c’è nessun motivo per fare distinzione”. Nel piano sgomberi della Prefettura, varato nel 2022, l’edificio è tra le prime sei priorità.

“Cpr in Albania ci servono e ci serviranno”

Il ministro ha poi parlato dei centri in Albania per il rimpatrio dei migranti. “Ci servivano, ci servono e ci serviranno. Sono un esempio di quello che l’Europa sta cercando di affermare anche nella predisposizione delle regole e dei regolamenti di prossima entrata in vigore”, ha dichiarato. Quanto al funzionamento dei Cpr, Piantedosi ha precisato che non sono ancora in esercizio per tutte le funzionalità, ma sono già operativi come centri di permanenza finalizzata al rimpatrio. Infine, il ministro ha sottolineato il ruolo dell’Europa: “Ci ha premiato attribuendo a quell’iniziativa le caratteristiche di un modello da seguire."