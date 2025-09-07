Ciclone Bandecchi in Campania: "Fico? Nella mia azienda non lo metterei neanche a pulire i cessi"

07 settembre 2025 a

Stefano Bandecchi spariglia le carte nelle elezioni regionali in Campania. Il sindaco di Terni, presidente della Ternana Calcio e imprenditore apre a Ischia il tour che lo porterà alla candidatura a presidente con Alternativa Popolare. Una partenza in grande stile visto che Bandecchi è atterrato sull'isola in elicottero. "La politica ci ha stancati e avvelenati a tal punto da spingerci a scappare. Ogni anno 110.000 giovani lasciano l’Italia, di cui 20.000 dalla Campania. È devastante. La politica ha tolto il gusto di vivere: svegliarsi la mattina è diventato un peso", afferma in un'intervista al quotidiano Il Golfo 24.

A Ischia Bandecchi affronta il tema dell'abusivismo, divenuto ancora più stringente dopo il terremoto: "Io sono stato chiaro, a Ischia bisogna condonare quello che c'è, fotografare la situazione com'è oggi e fermarla li. Non prendiamoci in giro: nessuno ha mai buttato giù chissà quante case e se si provasse a farlo, scoppierebbe una rivoluzione. Quindi basta ipocrisie: si fa una fotografia e si riparte da lì".

"Le isole della Campania sono state mal sfruttate e mal gestite. Prendiamo la sanità: è inconcepibile che un territorio a così forte vocazione turistica abbia un sistema sanitario tanto carente come quello di Ischia. Si rischiano danni gravissimi. Il cittadino isolano dovrebbe vivere in un piccolo paradiso, perché qui avete tutto: il mare, la natura, la storia, un paesaggio straordinario", osserva l'imprenditore e politico e rifila una sonora staffilata al candidato del centrosinistra, il 5stelle Roberto Fico già presidente della Camera.

"Io non amo parlare degli altri. Ma su Fico devo fare un’eccezione: sarà anche perché io mi sento un sacco… “fico”. Fico è l’emblema del fallimento politico e della multiproprietà ideologica", attacca Bandecchi che ricorda il passato del grillino in Rifondazione Comunista. "Fico non è nulla: non ha mai fatto nulla di concreto. Se lei avesse in mano un oggetto e nell’altra la foto di Fico, la differenza sarebbe che l’oggetto serve a qualcosa, Fico no. E allora ci si chiede: possiamo affidare la Campania a uno che, per scelta, non ha mai fatto nulla nella vita? - attacca Bandecchi - Guardi, nella mia azienda non lo metterei nemmeno a pulire i cessi".