"Cominciamo con un bel vaff...". Bandecchi risponde al Pd tra vacanza e polemiche sulla Ternana

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, anche in vacanza non resta lontano dalle polemiche. Il primo cittadino è intervenuto sui social per replicare alle accuse mosse dal Partito democratico in merito a un presunto conflitto di interessi legato alla Ternana, club di cui è stato proprietario per molti anni.

"Io sono arrivato qua sulla mia barchetta e questa è la mia camera. Ve la voglio far vedere con attenzione, la voglio far vedere a tutti quelli del Pd, specialmente il Pd umbro, che oggi all'improvviso ritira fuori con tutte le cacchio di problematiche che, comunque, loro di fatto hanno e con tutti i torti che hanno anche in Regione, con tutte le cagate e le cazzate che fanno, ritira fuori il fatto che io avrei un conflitto di interesse con la Ternana", ha dichiarato Bandecchi in un video.

Il sindaco ha poi ribadito che il club rossoverde non è più di sua proprietà: "Ma si sono scordati il fatto che la Ternana me l'hanno fatta vendere, si sono scordati, quindi, che la Ternana non è più mia. Ora, sinceramente, gli rispondo così al Pd: mentre mando tutto il Pd d'Italia a fare in culo in maniera molto chiara, e il Pd di Terni in modo particolare. Fate una cosa, la prossima volta alla Ternana quando le servono 50 euro dategliele voi. Dai su, cominciamo con un bel vaffanculo. Arrivederci a tutti", ha concluso, inquadrandosi nello specchio della cabina della sua barca.

Nelle ultime ore Bandecchi è intervenuto anche ai microfoni di AM Terni Television, chiarendo ulteriormente la vicenda. "L’unica vera novità è che l’Università Niccolò Cusano ha deciso di regalare il progetto della clinica a chi deciderà di acquistare la Ternana. Con i debiti attuali sarebbe impensabile che un investitore si sobbarchi anche quell’onere. Sono stanco delle polemiche e delle critiche, quindi il progetto verrà ceduto gratuitamente ai nuovi proprietari", ha spiegato.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco, l’Università avrebbe investito circa 2 milioni di euro nello sviluppo del progetto, per un valore complessivo che supererebbe gli 8,5 milioni.