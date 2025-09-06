Regionali, il Pd ufficializza i candidati presidenti delle Regioni: i nomi

06 settembre 2025 a

Il Partito Democratico di Elly Schlein ha ufficializzato oggi i candidati presidenti del centrosinistra alle elezioni regionali in arrivo. L'annuncio è contenuto in un post pubblicato sulle pagine Facebook e Instagram ufficiali con cui i Dem hanno reso noti i candidati della coalizione. Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Giani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto: sono questi i nomi e i volti apparsi in rete. "Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone", si legge in apertura. Il Pd, poi, non si è smentito. Un'immagine, infatti, si apre con la scritta "mentre la destra litiga per le poltrone". Un chiaro e poco efficace attacco alla maggioranza che, in poco tempo, è diventato un boomerang. "Fratelli d'Italia in tutte le regioni. Questi pensano solo ad arricchirsi", "Lasciate solo centro che di sinistra non vi è rimasto nulla", "Ma fatemi il piacere, avete svenduto l'Italia", "Povere regioni che votano questi personaggi", "Dove c'è Pd, c'è sciagura": sono queste alcune delle dure reazioni apparse in risposta all'annuncio.