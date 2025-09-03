Il Tempo escluso dalla conferenza sulla Flotilla dopo aver parlato dei legami con Hamas. Cerno: “Maiorino parlava di libertà di stampa...”

Giulia Sorrentino 03 settembre 2025 a

Incredibile: Il Tempo è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa tenutasi oggi in Senato dal titolo “Global Sumud Flotilla”. A negarci l'accesso è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, sostenendo che per l'evento ci fosse “overbooking” e che la sua segreteria per fornirci l’accredito in quell’istante non ci fosse. Una frase che difficilmente abbiamo sentito per eventi che si svolgevano in Parlamento. Ma, soprattutto, ciò che non torna è il tempismo: come faceva la pentastellata a sapere che la sala era già piena se noi siamo arrivati con oltre mezz'ora di anticipo? E perché si è radunata a parlare in modo fitto con almeno altre cinque o sei persone prima che ci dicesse gentilmente che il posto per noi non c'era? Perché non ha nemmeno minimamente provato a trovare una soluzione?

All'evento in questione era presente anche la portavoce del Global Movement To Gaza, Maria Elena Delia, alla quale abbiamo provato a fare delle domande dopo essere stati respinti dalla sala. Ma, ciò nonostante, ci ha detto che doveva rispettare gli ordini e che poteva parlare solo all'interno del convegno. Siamo gli unici che stanno provando a scavare dietro la Flotilla, a spiegare quali siano i legami con persone ritenute vicine ad Hamas, e soprattutto a fornire una narrazione diversa su quali siano le frequentazioni del Movimento 5 Stelle e del Pd con personaggi come Mohammad Hannoun. Hannoun soggetto sanzionato dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America perché si ritiene che con le sue finte associazioni caritatevoli finanzi l'ala militare di Hamas ed è stato più volte visto intrattenere rapporti con esponenti dell’area dem. A commentare l’episodio il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno: «Mi ricordo di Maiorino ai tempi del Senato, quando parlava di libertà e di diritti, di stampa e di espressione... Ora non ne parla più, evidentemente mentiva o se lo è scordato».