Cerno e la Global Sumud Flotilla: quelle navi sulla rotta islamista

Tommaso Cerno 03 settembre 2025 a

a

a

Nel decennale della operazione Flotilla, che come raccontato da Il Tempo vedeva fra i promotori e cacciatori di fondi l’ormai onnipresente Mohammed Hannoun, l’uomo più vicino ad Hamas in Italia, si presenta sui nostri mari, mascherata da manifestazione spontanea di attivisti, la X Flotilla Hamas. Un gioco di assonanze con la famigerata unità speciale della Regia Marina Italiana, oggi impronunciabile. Eppure quella a cui assistiamo è una parata politica e militare, finanziata da gruppi che sostengono l’organizzazione terroristica che guida Gaza con l’unico obiettivo di costruire una propaganda capace di portare consenso a partiti e strutture che lavorano per insediare la cultura islamista in Europa. Lontana dunque dalla visione dei due popoli due Stati. Ed ecco che coloro che credevamo guru del cambiamento climatico o del movimento operaista, ambientalisti o professori di scuola, si trasformano come per magia in testimonial di Hamas e del suo disegno politico. Portando nelle piazze le parole d’ordine del radicalismo musulmano.