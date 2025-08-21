Amici di Hamas, l'Istituto Friedman difende Il Tempo: "Non mollate mai"

21 agosto 2025 a

“Il quotidiano il Tempo é tra i principali baluardi di libertà nel nostro Paese, una voce libera, coraggiosa e determinata a mettere in luce vicende di fondamentale importanza come la presenza di forze islamiste collegate a organizzazioni terroristiche come Hamas ed Hezbollah con connessioni ulteriori con la politica in Italia. Una vicenda preoccupante che solo grazie agli Amici de il Tempo, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista Giulia Sorrentino é venuta a galla, con la loro inchiesta ora sappiamo chi mette a rischio la nostra sicurezza e libertà fomentando ideologie incompatibili con la nostra democrazia liberale. Gli stessi che hanno attaccato, ucciso, stuprato e rapito donne e bambini in Israele il 7 ottobre 2022. Inviamo il Tempo a proseguire, a non mollare mai e noi saremo sempre al loro fianco, a loro va la nostra totale solidarietà per gli attacchi e le minacce subite in queste settimane". Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo Istituto Milton Friedman.