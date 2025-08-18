Torino, la violenza dilaga: secondo l'AI è messa peggio della Milano di Sala

18 agosto 2025 a

La Torino di Stefano Lo Russo è messa peggio della Milano di Beppe Sala. Il motivo? La violenza dilaga in città e gli accoltellamenti sono diventati quasi all'ordine del giorno. A dirlo, confrontando testate giornalistiche nazionali, è l'intelligenza artificiale. L'ultimo grave episodio è avvenuto solo l'altro ieri, nella notte tra il 16 e il 17 agosto, al Parco della Pellerina, dove un 27enne di origine peruviana è stato colpito con quattro fendenti. Ora è ricoverato in codice rosso all’ospedale Maria Vittoria e le sue condizioni sono gravi. Cruento è stato l'omicidio di Mamoud Diane, il 19enne ivoriano accoltellato lo scorso maggio nel quartiere multietnico di Barriera di Milano. Fatti per lo più legati al mondo dello spaccio, che hanno per protagonisti stranieri ma non solo.

Ma quanti sono stati gli accoltellamenti negli ultimi mesi nel capoluogo piemontese? Ormai sono relegati in qualche riga di cronaca, tanto da sembrare fatti comuni e di minor interesse, ma le cose non stanno esattamente così. Ponendo la domanda all'intelligenza artificiale per avere un riscontro non ufficiale ma il più possibile completo sui casi di criminalità che interessano Torino, la risposta ha incluso anche un confronto con la città di Milano prendendo in esame il periodo che va dal 1 gennaio 2024 al 18 agosto 2025.

Ecco le risposte, da una ricerca in rete effettuata - come ci spiega Chat Gpt - su testate nazionali/locali (ANSA, RaiNews, Repubblica, Corriere, La Stampa): "Torino, almeno 12 episodi - Milano, almeno 10 episodi". Una fotografia, per quanto non ufficiale, come precisa l'IA, che afferma di non avere accesso a dati come quelli forniti, per esempio, dalla Prefettura o dalla Questura, ma che comunque indica una tendenza. Leggendo i giornali, Torino sul fronte sicurezza sarebbe quindi peggio di Milano.