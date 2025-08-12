Baby killer dell'auto rubata, bufera su Sala e sinistra. Salvini: "Ci siete?"

12 agosto 2025 a

Una storia drammatica che interroga sulla sicurezza delle nostre città e sulle politiche di integrazione, resa ancora più agghiacciante dall'età dei protagonisti. "Cecilia (De Astis, ndr), 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. E' stata travolta e uccisa da un'auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni rom", commenta Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier. Alla guida un 13enne, gli altri hanno 11 e 12 anni. Sono tutti di origini bosniache e sono stati trovati in un accampamento rom di via Selvanesco.

Uccisa dall'auto rubata, a bordo c'erano 4 bambini stranieri. Choc a Milano

I giovani per la loro età non sono neanche imputabili. "Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo 'genitori' da arrestare e patria potestà da annullare", è la ricetta indicata dal leader della Lega che incalza: "Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia".