Manziana, violenta e rapina un'anziana di 80 anni: arrestato un 26enne

12 agosto 2025 a

a

a

Orrore a Manziana, un comune a nord di Roma. Un ragazzo di 26 anni, già agli arresti domiciliari in custodia cautelare ma del quale si è persa traccia per qualche giorno, nella notte tra il 2 e il 3 agosto ha violentato e poi rapinato una donna di 80 anni. Dopo un'indagine lampo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, i carabinieri della Stazione di Manziana, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano, lo hanno fermato. Il 26enne, residente a Bracciano, è accusato di aver compiuto la rapina brutale e la violenza sessuale ai danni della donna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto nell'abitazione della vittima, che vive da sola, minacciandola con un coltello per farsi consegnare denaro e gioielli e altri oggetti di valore.

Uccisa dall'auto rubata, a bordo c'erano 4 bambini stranieri. Choc a Milano

L'anziana si è rifiutata di obbedire, spiegando di non possedere né contanti né oro in casa. Dopo averla scaraventata a terra, l'aggressore avrebbe quindi compiuto un abuso sessuale, prima di costringerla a seguirlo fino a uno sportello bancomat per prelevare la somma contante di 500 euro. Una volta ottenuto il denaro, l'uomo si sarebbe allontanato a piedi, minacciando di morte la donna nel caso avesse denunciato l'accaduto. Le indagini, rese possibili anche grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e al ritrovamento di elementi utili all'interno dell'appartamento, hanno portato rapidamente all'identificazione dell'autore, che è stato portato in carcere accusato di violenza sessuale aggravata e rapina.