Caso Hijazi, quali sono le domande: Ascari e Di Battista non rispondono

Prosegue l’inchiesta del Tempo sui rapporti opachi che intercorrono tra una certa politica e Hamas. I nomi chiave sono due: Sulaiman Hijazi e Mohammad Hannoun, per anni legati in una delle diverse associazioni di Hannoun, uomo sanzionato dal dipartimento del tesoro USA per la sua presidente vicinanza ad Hamas. Ma che cosa c’entrano con queste figure nomi come quello dell’ex grillino Alessandro Di Battista e la deputata pentastellata Stefania Ascari?

Entrambi sono andati in missione proprio con l’associazione sanzionata, l’ABSPP, ma perché? E perché, invece di risponderci, provano a intimidirci con le querele? Perché, nonostante abbiamo provato a più riprese a contattarli, si trincerano dietro il silenzio? E perché Francesca Albanese, relatrice speciale ONU, ha condiviso il palco proprio con Hannoun il 5 luglio a Lenno? Non sapeva di essere stata invitata da una delle associazioni che fa capo a lui, ovvero l’Api? Ecco tutte le domande che facciamo a chi non vuole dire come stanno le cose.