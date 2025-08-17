David Parenzo inchioda Alessandro Di Battista: "Risponda all'inchiesta de Il Tempo"

Giulia Sorrentino 17 agosto 2025 a

a

a

Ci risiamo: Alessandro Di Battista attacca di nuovo Il Tempo e decide di denunciarci solo per aver riportato i fatti e, ovviamente, senza rispondere nel merito. Non ha negato (e sarebbe difficile visto che ci sono le foto e i video a testimoniarlo) di essere andato in missione (insieme a Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle) con Mohammad Hannoun, uomo sanzionato dal Dipartimento del Tesoro Usa per aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico, beni o servizi a sostegno di Hamas. Così come non può negare la sua vicinanza a Sulaiman Hijazi, per anni figura chiave proprio di Hannoun.

I legami di Ascari e Dibba con Hijazi. E Hannoun ammette la "simpatia" per Hamas

Ma all’attacco risponde, in nostra difesa, proprio David Parenzo, che pone a Di Battista le domande che elude da settimane: «Anziché fare dei video auto celebrativi e vagamente egoici con quella risatina vagamente isterica alla Joker, sarebbe più interessante per tutti che l’ex On. Alessandro Di Battista rispondesse nel merito all’inchiesta fatta da Il Tempo: 1) è vero che si trovava in missione con l’ABSPP, un’organizzazione definita dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come “una finta organizzazione caritativa” che in realtà finanzia l’ala militare di Hamas? 2) C’erano delle foto che lo ritraevano insieme a Mohammad Hannoun, presidente della delegazione (legata ad Hamas), in Libano (10–15 gennaio 2023) e nel sud della Turchia (15–20 gennaio 2023), insieme a una delegazione italiana. Corrisponde al vero? Attendo risposta. Sono garantista persino con lui». Forse risponderà al noto volto di La7?