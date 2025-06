Guerra Iran, la strategia del colonnello Paglia: "Dialogo unica arma vincente"

22 giugno 2025 a

a

a

"L'attacco Usa all'Iran mette in evidenza 2 aspetti, il primo è che l'Italia si è mossa in anticipo, mettendo in sicurezza i propri uomini, la seconda è che la diplomazia dev'essere più incisiva. È l’unica cosa che possiamo fare cercando di non farci trovare impreparati. Dispiace sempre per i civili che non meritano tutto questo: chi paga sono sempre loro e coloro che indossano l’uniforme, rischiando la vita in prima linea. Il nostro Paese sta operando nel miglior modo possibile affinché i nostri soldati siano al sicuro. L'auspicio è che non si interrompa il dialogo, unica arma vincente." Lo ha dichiarato il Ten Col MOVM Gianfranco Paglia, consigliere del Ministro Crosetto, al Tgcom