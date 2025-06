Iran, Teheran minimizza l'attacco Usa a Fordow: “Impianto solo parzialmente danneggiato”

22 giugno 2025 a

L'impianto nucleare iraniano di Fordow è stato solo parzialmente danneggiato dall'attacco statunitense e la situazione nell'area circostante è normale, riporta l'agenzia iraniana Tasnim, citando le autorità locali. "La situazione nella zona circostante è normale, la vita continua come al solito, non c'è nemmeno fumo o segni di incendio... I funzionari provinciali smentiscono le dichiarazioni di Trump sulla distruzione della struttura di Fordow e segnalano solo danni parziali", si legge nel comunicato.

È emerso poi che gli Usa hanno informato Teheran degli attacchi. Parlando a condizione di anonimato, una fonte politica iraniana di alto rango ha confermato che l'amministrazione Trump il 21 giugno ha comunicato di non voler raggiungere uno scontro totale e di voler colpire solo i siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz. La fonte di alto livello ha anche confermato che i siti presi di mira sono stati evacuati e che "la maggior parte" delle scorte di uranio arricchito dell'Iran è conservata in luoghi sicuri, con un trasferimento in un'altra sede. La fonte non ha specificato l'ubicazione esatta dell'uranio trasferito.

Il Washington Post scrive che nei giorni scorsi, le foto satellitari hanno rivelato un'insolita attività di camion e altri veicoli al centro atomico di Fordow preparandosi a portare via materiale in vista di un probabile attacco. Secondo un analista senior della società satellitare Maxar, nei due giorni precedenti agli attacchi degli Stati Uniti contro tre impianti nucleari iraniani, le immagini satellitari mostrano "un'insolita attività di camion e veicoli" presso l'impianto di arricchimento del combustibile di Fordow. Il 19 giugno, 16 camion merci erano parcheggiati lungo la strada di accesso al complesso militare sotterraneo. "Le immagini scattate il giorno successivo mostrano che la maggior parte dei camion si era spostata di circa un chilometro a nord-ovest, più lontano dalla struttura, secondo l'analisi. Altri camion e bulldozer erano posizionati vicino all'ingresso del sito, incluso un camion proprio accanto".