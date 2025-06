Scuola, il ministro Valditara: "Punteremo sul welfare per i docenti"

12 giugno 2025 a

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, punta sul welfare nelle scuole per aumentare le garanzie "Vi è un tema di welfare innanzitutto. Perché, se vogliamo riconoscere l'autorevolezza ai docenti, al personale della scuola tutto, dobbiamo anche insistere su questo tema che qualcuno, invece, ha considerato una mancia. Ma per me, per esempio, non è una mancia equiparare il personale della scuola a tutti gli altri lavoratori italiani, in particolare del pubblico impiego prevedendo, per esempio, l'assicurazione per gli infortuni in itinere e sul lavoro. Perché, se io andando a scuola, mi rompo una gamba oppure sulle scale mi slogo un piede, non vedo per quale motivo debba essere discriminato rispetto ad altri lavoratori. E vi posso anticipare che, con la Ministra Calderone, abbiamo trovato le risorse per stabilizzare e rendere definitiva questa assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Così come un'altra misura, credo importante, che fra l'altro incide nella vita quotidiana del personale scolastico, è l'assicurazione sanitaria. Abbiamo messo le risorse nella scorsa legge di bilancio, dal 2026 dovrà essere disponibile. Ovviamente sarà poi il contratto a definire le prestazioni erogabili ma anche questo è un passaggio significativo, importante, poter avere il rimborso di prestazioni sanitarie".