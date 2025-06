Valditara in Montenegro: memorandum per rafforzare la collaborazione educativa

10 giugno 2025 a

a

a

Giuseppe Valditara si è recato a Podgorica il 10 giugno per una missione detta istituzionale. Il Ministro dell’Istruzione ha incontrato la Ministra montenegrina dell’Istruzione, della Scienza e dell’Innovazione, Anđela Jakšić-Stojanović. Al centro del vertice, la firma di un Memorandum d’Intesa che rafforzi la collaborazione tra Italia e Montenegro nel settore dell’istruzione, con un’attenzione particolare alla formazione tecnica e professionale.

L’accordo segna un ulteriore passo avanti nella già solida cooperazione bilaterale tra i due paesi. Il proposito di questo incontro ? sviluppare progetti congiunti, scambi di studenti ed esperti. Ma anche incentivare la promozione linguistica e culturale, oltre alla condivisione di buone pratiche educative. Obiettivo dichiarato: una scuola sempre più vicina al mondo del lavoro e alle esigenze delle nuove generazioni.

"Questa intesa – ha dichiarato Valditara – rappresenta un tassello importante nel nostro percorso comune. L’istruzione tecnica e professionale è la chiave per costruire un futuro sostenibile, offrendo ai giovani competenze concrete e opportunità reali”. Sulla stessa linea la Ministra Jakšić-Stojanović, ha ringraziato l’Italia per il supporto e ha sottolineato come la collaborazione possa aprire nuove strade per studenti, docenti e istituzioni di entrambi i Paesi.

La visita si è svolta in un clima di intesa: il Montenegro è candidato all’ingresso nell’Unione Europea è sostenuto attivamente da Roma nel suo cammino di integrazione.