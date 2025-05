Post contro la figlia di Meloni, Valditara: "Sanzioneremo chi tradisce il decoro della scuola"

31 maggio 2025 a

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso gli organi competenti, "sanzionerà quanti per i loro atti non sono degni di far parte della nostra scuola". Lo ha assicurato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito alla bufera scoppiata per il post choc con cui un lavoratore del MIUR ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a sassate ad Afragola. "La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell'impartire saperi ma anche nell'educare al rispetto verso gli altri", ha dichiarato Valditara per comunicare l'avvio delle verifiche.

"È indispensabile che i docenti stessi siano per primi sempre consapevoli della profonda responsabilità e dello straordinario valore sociale del loro ruolo. Proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari, non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata", ha aggiunto il ministro, commentando così le parole vergognose che hanno attirato la condanna bipartisan della politica.