Referendum, la dichiarazione surreale dopo la batosta. Landini: "Esperienza bellissima"

Lasciare il sindacato? "Non ci penso neanche lontanamente, non credo sia oggetto di discussione". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa al Centro Congresso Frentani commentando i risultati dei referendum su lavoro e cittadinanza. "Per me è stata una esperienza bellissima, dobbiamo sapere ascoltare il disagio e dare voce". Lo dice il leader della Cgil Maurizio Landini, in conferenza stampa presso il Centro congresso Frentani. Il segretario della Cgil, ancora frastornato, è costretto ad ammettere la bastosta referendaria. "Il nostro obiettivo era raggiungere il quorum, questo obiettivo non l'abbiamo raggiunto. Quello che volevamo fosse una giornata di festa, è evidente che non lo è".

A chi gli chiede se il flop al referendum provocherà le sue dimissioni, il segretario della Cgil risponde: "Non ci penso minimamente, non credo sia oggetto di discussione, queste decisioni le abbiamo prese tutti insieme, non c'è qualcuno che decide per altri". Lo dice Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in conferenza stampa presso il Centro congresso Frentani, a chi gli chiede se pensa alle dimissioni.