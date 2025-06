Salvini all'evento de Il Tempo: nessuno usi i morti di Gaza per il Referendum. E sul prof sospeso...

03 giugno 2025 a

No al Gazarendum, come ha titolato oggi Il Tempo. "La manifestazione del 7 giugno del centro sinistra alla viglia del referendum sul Jobs act? Passerò il fine settimana all'estero con i miei figli. Spero che nessuno i morti di Gaza per spingere ad andare a votare". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato dal direttore Tommaso Cerno durante l'evento "Il futuro è ancora verde? A che punto è la transizione ecologica?" organizzato da Il Tempo e in corso al museo dell'Ara Pacis.

Il futuro è ancora verde? Salvini sul Ponte sullo Stretto: Cgil unico sindacato che protesta per i posti di lavoro

Il vicepremier e leader della Lega nell'intervista ha commentato anche i recenti casi di odio sui social, dalle minacce alla figlia di Giorgia Meloni agli insulti pesantissimi a sua figlia. "Certa politica e certa stampa alimentano l'odio: diventa pericoloso quando davanti a te percepisci un nemico e non un avversario. Quando ad esempio in Parlamento si tirano in mezzo bambini e cose simili mi stupisco e mi preoccupo". Sull'insegnante del post che augurava alla figlia della premier la stessa fine della ragazza uccisa ad Afragola, Martina Carbonaro, Salvini ha commentato: "È stato sospeso ma mi auguro che in un mondo normale sia licenziato, soprattutto per il suo bene e per quello dei colleghi".