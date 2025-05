Odio anche contro Piantedosi. "Confermo l'augurio": parole choc sulle figlie del ministro

Giulia Sorrentino 31 maggio 2025 a

Incredibile il livello a cui stiamo assistendo: dopo le minacce di morte che ha dovuto ricevere la figlia di Giorgia Meloni, ecco che viene colpito anche il nostro Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Vedi che anche voi rubate i soldi e il cibo dei nostri figli. Quindi confermo l'augurio, anche ai tuoi Ilaria e Arianna», sono queste le parole scioccanti dell'utente Habbaj Faouzi, che augura la morte alle figlie del titolare del Viminale esattamente sotto il tweet in cui lui scriveva che «le minacce contro la figlia di Giorgia Meloni sono feroci ed ignobili fanno parte del progressivo imbarbarimento di un linguaggio fatto di espressioni di odio che ormai non si fermano nemmeno davanti a una minore innocente». L’uomo, quindi, non solo conosce bene chi sono i componenti della famiglia del ministro, ma ciò ci dimostra l’odio dilagante che va ben oltre gli schieramenti. Un clima che travalica ogni logica del buonsenso e che dovrebbe trovare la totale solidarietà a prescindere dalle appartenenze politiche.