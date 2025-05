Meloni, minacce choc alla figlia: "Clima malato e oscuro". L'appello alla politica

31 maggio 2025 a

Augurare a Ginevra, la figlia di 7 anni di Giorgia Meloni, di fare la stessa fine di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a sassate e poi sepolta viva tra i rifiuti ad Afragola, è la prova di "un clima malato", di "un odio ideologico, in cui tutto sembra lecito". Lo ha scritto la stessa presidente del Consiglio, che con un intervento sui social ha replicato al post choc con cui un dipendente del MIUR ha auspicato a sua figlia "la sorte della ragazza di Afragola". "Questo non è scontro politico. Non è nemmeno rabbia. È qualcosa di più oscuro", ha digitato la premier su X, sottolineando come "anche augurare la morte a un figlio per colpire un genitore" sia la dimostrazione plastica di un "clima violento" contro cui "la politica, tutta, dovrebbe sapersi unire".

Odio contro Giorgia Meloni, il post choc sulla figlia: "Come la ragazza di Afragola"

Esistono dei confini, ha aggiunto Meloni, "che non devono essere superati mai. E difenderli è una responsabilità che va oltre ogni appartenenza". Unanime il sostegno alla presidente del Consiglio e la condanna da parte del centrodestra. "Siamo oltre ogni limite. Minacciare e augurare la morte a una bambina è più che un gesto criminale, è un atto di barbarie che rivela la bassezza morale di chi lo compie ma è anche sintomatico di un clima intollerabile. Siamo stanchi di vedere campagne d'odio fomentate da chi non riesce a sconfiggere Giorgia Meloni nelle urne e allora colpisce la sua famiglia", ha dichiarato il senatore Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia.

Di "vile attacco verbale" ha parlato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, esprimendo "piena solidarietà" e bollando le parole contenute nel post "ignobili e disumane". Le minacce contro la figlia di Giorgia Meloni "sono feroci ed ignobili. Fanno parte del progressivo imbarbarimento di un linguaggio fatto di espressioni di odio che ormai non si fermano nemmeno davanti a una minore innocente", ha tuonato su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Parole aberranti e violente. Minacce ignobili, vergognose, schifose. Piena solidarietà a Giorgia Meloni. Un abbraccio a lei e a alla piccola Ginevra", ha invece denunciato su X il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.