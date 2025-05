Odio contro Meloni, il post choc sulla figlia: "Come la ragazza di Afragola"

31 maggio 2025 a

a

a

Bufera per il post choc contro la figlia di Giorgia Meloni. "Questo soggetto è un mio collega (Dipendente del MIUR-Ministero della Pubblica Istruzione)... Ho provveduto a segnalare e denunciare in tutte le forme (sia come giornalista che come cittadino)", scrive su Facebook Roberto Della Ragione, scrittore, insegnante e amministratore locale in Campania che chiede provvedimenti al Miur.

Della Ragione rilancia un post di un altro dipendente del ministero, ora rimosso, una frase macabra e inaccettabile: "Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola". Il riferimento è a Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato 19enne a colpi di pietra, e poi abbandonata in un luogo fatiscente. Un post minaccioso e agghiacciante che dà la dimensione dell'odio che serpeggia in certe sacche dei social.