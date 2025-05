Terzo mandato, Tajani non ha dubbi: "Prevale la legge nazionale. Anche il presidente Usa ne fa due"

20 maggio 2025 a

"La legge della Provincia di Trento deve essere impugnata perché dal punto di vista giuridico la legge nazionale non può essere smentita da una legge regionale, anche se a statuto speciale". Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, non ha dubbi sulla scelta del governo di impugnare la legge trentina sul terzo mandato, mossa che ricalca quella analoga adottata con la Regione Campania.

Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina. Fugatti: atto pesante

"La nostra posizione è chiara, la legge deve essere impugnata perché dal punto di vista giuridico la legge nazionale non può essere smentita da una legge regionale, anche se a statuto speciale", è il commento del vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, spiegando a Skt Tg24 la tesi sostenuta in Consiglio dei ministri. "Non è una questione di apprezzamento rispetto alle persone, ma è una questione di principio in cui crediamo - chiarisce il ministro degli Esteri -. Se la legge della Repubblica stabilisce un limite, deve valere anche per le Regioni, e non c'entra se sono a Statuto speciale o no. Ora sarà la Corte costituzionale a decidere. È lo stesso motivo per cui secondo noi serve una legge sul fine vita".

Sul clima nella maggioranza Tajani spiega che in Consiglio dei ministri, sul terzo mandato, "non c'è stato alcun battibecco, una discussione civile con toni distesi che riguardava la possibilità di impugnare la legge elettorale di Trento che stabilisce il terzo mandato - dice il vicepremier al Secolo XIX - Questa legge è in contrasto con la legge nazionale, anche se è una ragione è statuto speciale. Tutto qua. Sul terzo mandato la mia posizione è nota e non cambia: non si devono creare poteri che non sono più cambiabili. Il Presidente della Regione ha poteri più ampi del presidente del Consiglio sul suo territorio, due mandati sono abbastanza. Persino il presidente degli Usa ne fa due".