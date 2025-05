Friuli, Fedriga e la crisi politica: "Non disposto a scendere ai compromessi della vecchia politica"

19 maggio 2025

“È evidente” perché è nata questa crisi: “sono state fatte più volte delle dichiarazioni, oltretutto lontane dalla realtà rispetto all’azione di governo della Regione. Abbiamo fortunatamente un enorme consenso da parte dei cittadini. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo ma non sono disposto a scendere ai compromessi della vecchia politica che guarda a posizionamenti e non dà risposte ai cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del 4° Festival delle Regioni e delle Province autonome al Palazzo Ducale di Venezia. "Io voglio prendere un impegno: dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, la politica non deve essere una lotta di potere ma una risposta da dare ai cittadini. Non c’entra nulla il terzo mandato su questa cosa, perché ho letto i giornali nazionali dove mischiano le cose" ha aggiunto Fedriga.